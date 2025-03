Inspirado na atuação do Gre-Nal, Quinteros prepara o Grêmio com duas alternativas táticas

Uma versão nova do Grêmio surgiu no Gre-Nal 446. E na avaliação de Gustavo Quinteros, o time para o restante da temporada terá inspiração na equipe que enfrentou o Inter na decisão do Gauchão.

Segundo Quinteros, que concedeu entrevista exclusiva para Zero Hora nesta quinta-feira (27), a ideia é preparar o Grêmio para jogar em dois modelos táticos.

Uma das versões é a que começou o clássico Gre-Nal 446, com um tripé de meio-campistas e dois pontas.

— Às vezes os jogadores não estão em seu melhor nível. E às vezes jogamos com um meia, como Cristaldo ou Monsalve, e às vezes gostamos de jogar com interiores ofensivos, que podem ser Edenilson e Villasanti. São jogadores que são ofensivos também, que dão ao time intensidade, dinâmica, velocidade, e isso também tem que ser conseguido, né? — explicou o técnico.

Variação de esquema

Quinteros pretende ter uma outra opção na manga. Uma alternativa que tenha um meia de criação junto a dois volantes.

— Estamos treinando o 4-1-4-1 ou 4-3-3 com interiores. E estamos treinando um 4-2-3-1 com um meia também. Então, de acordo com o jogo, de acordo com o rival, como se apresenta o jogo do momento, podemos ter as variantes para dar mais associações ao time — disse.

Dúvida para a estreia

É essa a dúvida que Quinteros levará até a estreia contra o Atlético-MG. No jogo-treino contra o Azuriz, o técnico começou a equipe titular com Camilo, Dodi e Edenilson. Mas também usou Cristaldo e Monsalve, com a saída de um dos volantes.

O restante da entrevista exclusiva de Gustavo Quinteros será publicada nesta sexta-feira (28).

Quinteros explica as alternativas táticas do Grêmio