Diretor de futebol do Grêmio fala sobre busca por reforços: "Que seja igual ou melhor do que o atleta que já temos"

Guto Peixoto disse que o Grêmio avalia nomes no mercado.

Uma das buscas no mercado é por um zagueiro , mas, para os dirigentes, o mercado nacional não apresenta boas opções.

A janela interna vai até 11 de abril. Depois, somente em julho , com a reabertura do mercado de transferências internacionais, os clubes poderão fazer novas contratações.

— Estamos sempre de olho no mercado e sempre avaliando atletas. Temos algumas posições como prioridade, mas o nosso entendimento é de que venham jogadores que acrescentem. Que seja igual ou melhor do que o atleta que já temos. Apenas contratar para dizer que contratamos não faremos —disse o diretor de futebol Guto Peixoto.

Além de um zagueiro, o Grêmio avalia o investimento na busca por um atacante . O Tricolor chegou a fazer uma proposta por Ênio, do Juventude . O clube da Serra, no entanto, não aceitou os valores oferecidos pelo Tricolor.

