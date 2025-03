Grêmio se reapresenta de olho em estreia na Sul-Americana após vencer o Atlético-MG

Após a vitória sobre o Atlético-MG , o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou na manhã deste domingo (30) de olho na estreia na Copa Sul-Americana .

O técnico Gustavo Quinteros pode fazer alterações na escalação gremista para a a partida contra os paraguaios do Sportivo Luqueño, na quarta-feira (2), em Assunción.

Na atividade realizada com portões fechados no CT Luiz Carvalho, os atletas que atuaram os 90 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG fizeram um trabalho regenerativo.

A exceção ficou por conta de Volpi. Principal nome na vitória sobre o Galo , o goleiro fez um forte trabalho no gramado do centro de treinamentos.

Kannemann

Os demais atletas realizaram um treino com bola . O zagueiro Kannemann novamente participou, e sem restrições, do treinamento em campo reduzido.

Cuéllar

O volante Cuéllar fez tratamento para se recuperar das dores musculares que o fizeram não ser relacionado para a partida de estreia do Grêmio no Brasileirão.

Estreia na Sul-Americana

O jogo contra o Sportivo Luqueño será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunción. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana .

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.