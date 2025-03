Grêmio analisa outros zagueiros estrangeiros além de Romaña para a próxima janela

Zagueiro colombiano segue nos planos do Grêmio sanlorenzo.com.ar / Divulgação

A direção do Grêmio tem como prioridade a contratação de um novo zagueiro para a janela da metade do ano, quando haverá novamente a possibilidade de trazer jogadores de fora do país.

Romaña, colombiano que joga no San Lorenzo, segue na pauta. No início do ano, o Grêmio esteve perto de fechar a sua contratação, mas não o clube argentino não liberou o jogador.

Este é um nome que continua nos planos, mas não é a única opção do Grêmio.

Outros mercados

Outros jogadores estrangeiros do mercado argentino também estão sendo avaliados, alguns por indicação do técnico Gustavo Quinteros.

Na metade do ano serão dois períodos de contratações. A primeira janela é curta, antes do Mundial, entre 2 e 10 de junho.

Depois os clubes terão um período maior, entre de 10 de julho e 2 de setembro para trazer atletas do exterior.

Como ainda falta mais de dois meses para a abertura da janela de transferências, o momento é de avaliação e sondagens.

Apesar disso, o Grêmio busca no Exterior o seu novo zagueiro.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.