Como chega o Atlético-MG para o jogo de sábado contra o Grêmio

Galo foi hexacampeão mineiro. Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

O Grêmio estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG, neste sábado (29), às 18h30min, na Arena.

A equipe de Gustavo Quinteros terá pela frente um time embalado pela conquista do hexacampeonato do Campeonato Mineiro. No entanto, com o desafio de enfrentar 19 jogos em 64 dias.

Por esta razão, o técnico Cuca avalia as condições de seu elenco para as viagens a Porto Alegre e Cusco, no Peru, onde enfrentará o Cienciano pela Copa Sul-Americana três dias depois.

O time também avançou à terceira fase da Copa do Brasil ao superar Tocantinópolis e Coimbra nas etapas iniciais.

Hexa estadual

Ao contrário do Grêmio, que teve sua sequência de títulos estaduais interrompida, o Galo empilhou sua sexta taça seguida em Minas Gerais.

A campanha começou com quatro empates seguidos e precisou de uma recuperação, com quatro vitórias em sequência, para fazer o time ser o melhor segundo colocado entre os três grupos e chegar às semifinais.

No mata-mata, o Galo não enfrentou dificuldades e superou o Tombense nos dois jogos. Enquanto na decisão, goleou o América na ida por 4 a 0 e perdeu o jogo do título por 1 a 0.

Preparação

Hulk (C) retornou aos treinos na Cidade do Galo. Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

Cuca deu ao elenco três dias de descanso após o título mineiro. As atividades foram retomadas na metade da semana passada.

No último sábado (22), a equipe realizou um jogo-treino contra o Coimbra, na Cidade do Galo, e saiu vitorioso por 4 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Menino, Cuello (duas vezes) e Deyverson.

Enquanto isso, os atacantes Hulk e Júnior Santos iniciaram o processo de transição do departamento médico.

O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o ex-jogador do Botafogo cuida de uma lesão na panturrilha.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o volante equatoriano Alan Franco estão com as respectivas seleções nas Eliminatórias.

Provável escalação

Considerando o retorno dos selecionáveis e de Hulk, a provável escalação do Atlético-MG para enfrentar o Grêmio tem Everson; Natanael, Lyanco e Junior Alonso e Guilherme Arana; Franco e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rubens (Rony) e Deyverson (Hulk).