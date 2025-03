Após começar o ano em alta no Grêmio, Aravena retorna criticado da seleção chilena

Atacante gremista teve desempenho na seleção criticado. DANIEL DUARTE / AFP

Após começar o ano como titular no ataque do Grêmio no início do Gauchão e sofrer uma lesão muscular, o chileno Aravena vai retornar após o período da data Fifa em baixa. O atacante acabou sendo criticado por seu desempenho defendendo a seleção do Chile nas eliminatórias.

Na partida disputada na noite da última terça-feira (25), no empate do Chile com o Equador, o atacante do Grêmio acabou não sendo utilizado pelo técnico Ricardo Careca.

O treinador promoveu apenas quatro das cinco substituições permitidas e deixou Aravena o jogo todo no banco de reservas.

Na primeira partida disputada neste último período de data Fifa, o atacante gremista foi titular do Chile na derrota de 1 a 0 para o Paraguai. Mas a atuação do gremista acabou recebendo críticas da imprensa local.

— Aravena jogou aproximadamente 45 minutos contra o Paraguai. Teve a chance mais clara do jogo, mas definiu muito mal. Isso o custou não atuar contra o Equador. O Chile realizou quatro trocas e ele não foi utilizado. O seu momento não é o melhor — disse o jornalista chileno Edson Figueroa.

Na atual temporada, Aravena acumula nove jogos pelo Grêmio. Foram oito partidas no Gauchão, a maioria como titular, e apenas um gol marcado. O atacante também deu uma assistência.

Aravena é esperado em Porto Alegre nesta quarta-feira (26). A expectativa é de que o chileno, assim como Villasanti e Cristian Olivera, que também estavam servindo suas seleções na data Fifa, fiquem à disposição de Quinteros nos dois últimos treinamentos antes da estreia do Grêmio no Brasileirão.

O Tricolor recebe o Atlético-MG no próximo sábado (29), às 18h30min, na Arena.