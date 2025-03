Grêmio x Atlético-MG: tudo sobre o jogo da primeira rodada do Brasileirão. Arte GZH

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (29), às 18h30min, pela primeira rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor não entra em campo desde o dia 16 de março, quando perdeu a final do Gauchão para o Inter. Já o Galo jogou pela última vez no dia 15, quando perdeu para o América-MG, mas levantou a taça do Campeonato Mineiro.

Leia Mais Grêmio anuncia nova camisa para 2025

Escalações para Grêmio x Atlético-MG

Grêmio: Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Camilo (Cuéllar); Kike Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco e Junior Alonso e Guilherme Arana; Franco e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rubens (Rony) e Deyverson (Hulk). Técnico: Cuca.

Arbitragem para Grêmio x Atlético-MG

Ainda não divulgada.

Leia Mais Por que Braithwaite fará o início do tratamento de lesão na Europa

Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Atlético-MG

Grêmio

Sem Braithwaite, lesionado, o Tricolor vai apostar em Arezo como referência no ataque. O uruguaio é uma das certezas de Gustavo Quinteros, que tem algumas dúvidas no time.

Na defesa, João Pedro deve retornar, mas tem a sombra de Igor Serrote, que foi o titular no Gre-Nal 446. No meio de campo, ao lado de Villasanti, a dúvida é entre Cuéllar, que se recupera de um edema na coxa, e Camilo, o qual atuou nas finais do Gauchão.

Na armação, três nomes são cogitados. Além de Monsalve e Cristaldo, que geralmente atuam na função, Edenilson também entrou na briga, ainda mais depois da titularidade no Gre-Nal, que rendeu elogios internos.

Atlético-MG

Cuca deu ao elenco três dias de descanso após o título mineiro. As atividades foram retomadas na metade da semana passada.

No último sábado (22), a equipe realizou um jogo-treino contra o Coimbra, na Cidade do Galo, e saiu vitorioso por 4 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Menino, Cuello (duas vezes) e Deyverson.

Enquanto isso, os atacantes Hulk e Júnior Santos iniciaram o processo de transição do departamento médico. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o ex-jogador do Botafogo cuida de uma lesão na panturrilha.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o volante equatoriano Alan Franco estão com as respectivas seleções nas Eliminatórias. Porém, todos devem retornar para o jogo.

Ingressos para Grêmio x Atlético-MG

As vendas de ingressos para os sócios-torcedores abrem nesta terça-feira, 25, às 14h pelo site arenapoa.com.br. Para não sócios as vendas iniciam na quinta-feira, 27.

Os valores dos ingressos nas arquibancadas e cadeiras variam entre R$ 20 e R$ 250. Veja os valores detalhados abaixo:

Tabelam com os valores dos ingressos. Divulgação / Arena

Para acessar o estádio, os torcedores poderão utilizar tanto ingressos tradicionais quanto a biometria facial. Nos setores Gramado Sul, Gramado Oeste, Gramado Leste, Superior Sul e Superior Leste, que já possuem o sistema de acesso através do Reconhecimento Facial, a entrada será exclusivamente pela biometria.