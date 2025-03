Por que Braithwaite fará o início do tratamento de lesão na Europa

Dinamarquês vai trabalhar com fisioterapeuta holandês. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com o objetivo de acelerar a recuperação da lesão muscular sentida após a decisão do Gauchão 2025, o atacante Braithwaite pediu liberação para viajar à Espanha com o objetivo de realizar um tratamento com um profissional de sua confiança.

O fisioterapeuta holandês Joep Mous será um dos responsáveis pela recuperação clínica do dinamarquês. Durante sua passagem pela Espanha, prevista para durar uma semana, Braithwaite será permanente monitorado pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio.

Essa é a fase 1 da programação de recuperação da lesão muscular. Na próxima semana, já em Porto Alegre, o dinamarquês vai continuar o tratamento com os profissionais do clube.

A lesão sentida por Braithwaite após o Gre-Nal da decisão do Gauchão é no músculo adutor longo da coxa direita. A previsão para o retorno aos gramados vai de quatro a seis semanas de recuperação. Com isso, o dinamarquês é ausência certa nas estreias do Grêmio no Brasileirão e na Sul-Americana. Até lá, Arezo deve ganhar oportunidade no time titular.

Fisiotepeuta reconhecido

Mous é um fisioterapeuta reconhecido na Europa. Além de Braithwaite, sua cartela de clientes é preenchida por outras estrelas do futebol mundial. O goleiro alemão Ter Stegen e o meia holandês Frenkie de Jong, dois atletas do Barcelona, por exemplo, já foram tratados por Joep Mous.

Em 2021, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, quando ainda atuava pelo Barcelona, Braithwaite realizou um tratamento pós-cirúrgico também sob os cuidados do doutor Joep Mous.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.