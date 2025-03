Presidente do Inter confirma pagamento de dívida do clube com Pai Danilo antes do título gaúcho: "Pra que arriscar tanto?"

Presidente do Inter em entrevista ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, nesta quarta-feira (26).

O Inter acertou sua dívida com o Pai Danilo antes da conquista do título do Gauchão deste ano. O fato, que já havia sido confirmado pelo famoso pai de santo de Porto Alegre, foi corroborado pelo presidente colorado Alessandro Barcellos, em entrevista ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, nesta quarta-feira (26).