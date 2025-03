Barcellos fala sobre sentimento após conquista do Gauchão pelo Inter: "Alívio"

Mandatário colorado concedeu entrevista na manhã desta quarta. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após um jejum de oito temporadas, o Inter quebrou a hegemonia do Grêmio e conquistou o Gauchão em 2025. A pressão que recaía sob as costas do presidente Alessandro Barcellos rapidamente se dissipou com o 46º título do estadual pelo Colorado.

As expressões leves e descontraídas puderam ser vistas na entrevista que o presidente do Inter concedeu ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, nesta quarta-feira (26). Barcellos revelou os sentimentos que passou após a conquista.

— Acho que resume bem (o sentimento de alívio), principalmente no momento que estávamos vivendo. A conquista tinha ingredientes a mais. Um longo tempo sem ganhar, o segundo é que o adversário alcançaria uma marca que só a gente tem. Primeiro sentimento é de alívio, o segundo é de alegria e o terceiro é "já passou". É tudo de novo. pois a temporada segue — revelou o dirigente.

Para o restante de 2025, o Colorado ainda disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Ainda que a janela de transferências feche no dia 11 de abril, o presidente não descartou a possibilidade de novas contratações para reforçar o grupo de Roger Machado.

— Buscar alternativas, mas é uma janela mais restrita. O treinador vai compondo com os que chegaram também. Vamos sendo mais exigentes na questão da substituição ou da chegada de um novo jogador. Não vou dizer que o grupo está totalmente fechado. A direção tem a obrigação de entregar as melhores ferramentas — completou.

O Inter estreia no Brasileirão no próximo sábado, às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã.