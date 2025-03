Estreante, zagueiro Juninho avalia empate entre Flamengo e Inter: "São times que vão brigar pelo título"

Juninho esteve em campo durante os 90 minutos e elogiou a postura do time. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter iniciou a busca pelo tetracampeonato brasileiro com um empate diante do Flamengo. Neste sábado, as duas equipes ficaram no 1 a 1, no Maracanã.

Na escalação colorada, quatro novidades em relação ao time que venceu o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Uma delas, foi a presença do zagueiro Juninho, que fez sua estreia pela equipe. Ele ocupou a vaga de Victor Gabriel, que está lesionado.

Após o término da partida, ao ser questionado sobre a possibilidade de as duas equipes disputarem o título brasileiro, o zagueiro não teve dúvidas. Disse que ambos os times podem ser campeões e reforçou a força do torcedor colorado em jogos no Beira-Rio:

— Não só o Flamengo, como o Inter, na minha visão, são times que vão brigar pelo título. Como eu disse, temos que pontuar fora de casa, a gente sabe da nossa força diante da nossa torcida. Então, temos de trabalhar, é um campeonato muito longo e tem que valorizar esse ponto fora de casa.

Resultado a ser valorizado

O defensor reforçou que a equipe precisa valorizar o empate. Entre as justificativas, além da força do adversário e do mando de campo, está a quantidade de rodadas do campeonato, que o torna mais difícil.

Além disso, destacou o momento vivido pelo Inter, que, na visão dele, é uma sequência do ano passado.

— O time vem fazendo grandes jogos, não só nesta temporada, como no final do segundo semestre da temporada passada também. Acho que isso é uma evolução do trabalho da comissão, em que os jogadores estão acreditando desde o começo. Então, temos de valorizar essa partida, tem a sequência do campeonato, é um campeonato muito longo pela frente — reforçou Juninho.

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (3) para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h, pela primeira rodada da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o confronto é diante do Cruzeiro, no dia 6 de abril, no Beira-Rio.