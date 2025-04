O dilema de Roger para definir o ataque do Inter na Bahia

Valencia e Borré disputam a titularidade no ataque colorado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Roger Machado tem um dilema para escalar o Inter que encara o Bahia na estreia da Libertadores dentro da Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (3). Quem deve ser o homem da frente: Valencia ou Borré?

Claro que durante uma temporada longa com a maratona de partidas, os dois serão bastante utilizados. Mas no momento, ambos estão à disposição e com um mesmo nível de desgaste.

No Maracanã, no sábado (29), o colombiano começou como titular pela sétima oportunidade. Desde o ano passado, ele esteve mais vezes em campo do que o camisa 13. Fazendo um comparativo dos desempenhos recentes, Valencia, que jogou cinco vezes em 2025, foi importante na reta final do Gauchão e teve muito bom desempenho pelo Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No comparativo, contra o Flamengo, o equatoriano foi melhor quando entrou na etapa final. Borré esteve mais desconectado com a partida. É hora de Valencia iniciar em Salvador. Mas Roger terá que administrar a utilização dos atacantes.