"A revista nos estudantes deveria ser feita, sim", afirma secretária da Educação de Caxias, após professora ser esfaqueada

Na foto, a Secretária Municipal de Educação de Caxias do Sul, Marta Fattori.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, nesta quarta-feira (2), a secretária municipal de Educação de Caxias do Sul, Marta Fattori, falou sobre a suspensão das aulas na rede municipal nesta quarta e sobre as medidas que serão tomadas em relação ao caso da professora esfaqueada na terça-feira (1°) na Escola João de Zorzi, em Caxias do Sul.