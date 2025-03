Preocupação no Inter: Rochet se lesiona e não joga o segundo tempo diante do Flamengo

Segundo informações da transmissão do SporTV, jogador estaria utilizando aliança no lance da lesão. Eduardo Gabardo / Agência RBS

O goleiro Sergio Rochet não voltou para a segunda etapa da partida entre Flamengo e Inter pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

No jogo disputado neste sábado (29), no Maracanã, o uruguaio fez boas defesas na primeira etapa e foi um dos destaques do time. Contudo, ele sofreu um trauma na mão esquerda e foi substituído por Anthoni, goleiro que foi titular durante o Campeonato Gaúcho.

Na zona mista, após o término da partida, Rochet se mostrou chateado com a lesão. A decepção vai muito em função de a partida marcar o retorno do mesmo à titularidade do Inter.

— Fico um pouco com raiva, porque fiquei muito tempo fora, recuperando da lesão. E jogar um jogo como esse e sair no intervalo me deixa com raiva — comentou.

Ao ser questionado sobre a pancada, o uruguaio disse que é algo comum entre os goleiros. Da mesma forma, entende que é necessário correr o risco para obter o melhor resultado.

— Acontece, nossa posição é assim. Tem bolas que são disputadas, perigosas, mas tem que assumir esse risco — lamentou Rochet, que ainda elogiou a postura da equipe e gostou do resultado:

— Acho que o time fez um bom trabalho. Um empate fora de casa contra um time como o Flamengo é de se valorizar.

Segundo informações do repórter Fernando Becker, o jogador estaria usando aliança. Vale destacar que os jogadores, até mesmo os goleiros, não podem usar joias como colares, anéis e brincos.

O Inter informou que o atleta será reavaliado na reapresentação do grupo, em Porto Alegre.