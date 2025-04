Quem é Crysthyan Lucas, o herdeiro da histórica camisa 9 do Inter na Libertadores 2025

Atleta da base colorada foi inscrito na competição continental. Rafaela Frison/SC Internacional / Divulgação

A histórica camisa 9 do Inter na Libertadores, que já pertenceu a Fernandão — mas também a Flávio, Dario, Bira, Nilson, Leandro Damião, Guerrero, Alecsandro, entre outros — estará, em 2025, nas costas de Crysthyan Lucas. É possível que nenhum torcedor o conheça, apenas aqueles realmente atualizados no noticiário colorado. Afinal, trata-se de um jogador da categoria sub-20, com apenas 21 presenças em partidas da base.

Natural de Maceió-AL, o jogador nasceu em 13 de janeiro de 2005, pouco mais de seis meses depois da chegada de Fernandão ao Beira-Rio. Sua vida no futebol começou em 2016, no sub-13 do Fluminense.

Virtude na bola aérea

Ficou em Xerém, sede da base do clube carioca, até a metade do ano passado. Em 2022, seu melhor ano, marcou 16 gols em 31 partidas.

Foi contratado pelo Inter em agosto de 2024, com vínculo definitivo até dezembro de 2026. Até agora, soma 21 partidas com a camisa colorada e quatro gols. Com 1m91cm, tem como virtude a imposição no jogo aéreo.

A camisa 9 está livre no Inter desde a saída de Luiz Adriano, no final de 2023. Na categoria de base, não há numeração fixa.