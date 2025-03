O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29) e com ele vem também a esperança de muitos clubes em romper a seca de títulos . Dentre os 12 principais clubes do país, Inter e Grêmio são os que estão há mais tempo sem conquistar o Campeonato .

Neste ranking indesejado, o Colorado, tricampeão do torneio, está há 45 anos sem vencer o torneio. Na lista geral, com todos os campeões da história do Brasileirão, está atrás apenas do Guarani (46), que disputará a Série C neste ano.