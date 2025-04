Da colheita ao preço, o que faz a safra de tomate estar "no ponto" no RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Condições climáticas deste ano favoreceram o cultivo, que está concentrado na Serra. João Vicente Ribas / Emater/Divulgação

Do volume colhido ao preço pago, a safra de tomate está "no ponto" para o produtor no Rio Grande do Sul. Nas propriedades, a colheita tem sido farta. A Emater projeta uma produção 10% maior neste ano, com 90 mil toneladas. No mercado, o preço, remunerador aos produtores e mais salgado aos consumidores.

É uma combinação que vem do campo, de condições climáticas favoráveis à ampliação de investimentos "dentro da porteira", que ajudam a explicar o resultado positivo para o setor.

— O período mais seco acabou ajudando o tomate, já que muitos produtores têm implementado estufas e irrigação nos cultivos. Com a falta de chuva, houve menos registro de doenças fúngicas, pela menor umidade — explicou Gervásio Paulus, coordenador estadual de olericultura da Emater.

Coordenador do Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia da Emater, Maicon Berwanger pondera, no entanto, o efeito do calorão de janeiro e fevereiro na região dos vales:

— Diferentemente da Serra (onde se concentra o cultivo no Estado), os vales têm menor produção e tecnologia e já começam a acumular prejuízos com a redução de safra.

Com relação ao preço, continua Paulus, é a lógica do prolongamento da safra que explica o cenário:

— O produtor que conseguiu prolongar um pouco mais a safra normal conseguiu uma média de preços mais favorável.

Nas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) de Porto Alegre, o preço do quilo do tomate longa vida mais encontrado no complexo foi de R$ 8,00 na segunda-feira (31). Em comparação ao mesmo período do mês passado, representa uma alta de 130%. Já na relação com o ano anterior, a valorização chega a 70%.

Mais sobre a safra de tomate

O Rio Grande do Sul cultiva as variedades tomate gaúcho, grape ou cereja, italiano e longa vida

No entanto, 60% da produção gaúcha é do tipo longa vida

A colheita começa em novembro e se estende até abril

A partir de abril, o Estado passa ser abastecido por outros Estados, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás

É o período de entressafra da fruta em território gaúcho, e a produção estadual cai em 50%