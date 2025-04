Inter identifica jogadora da base como suspeita de suposto caso de racismo; atleta já foi dispensada 

Jogo ocorreu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Carol Freitas / Agência RBS

O Inter identificou, ainda na segunda-feira (31), a suspeita de suposto caso de racismo em jogo do Brasileirão Feminino. A situação aconteceu no duelo contra o Sport, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem de ZH, trata-se de uma atleta que integrava a categoria sub-20 das Gurias Coloradas. O contrato da jogadora foi rescindido ainda na segunda-feira (31).

Conforme os relatos do Sport, uma casca de banana foi jogada no banco de reservas das Leoas da Ilha durante o segundo tempo. O ato ocorreu logo após o segundo gol do time visitante, no final do jogo.

"Apuração rigorosa"

Ainda na segunda-feira, via redes sociais, o Inter manifestou-se através de nota oficial afirmando que "conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis".

Súmula do jogo

Em súmula, a árbitra Cassia Franca de Souza relatou os ocorridos. Ela foi informada apenas após o jogo que o item havia sido arremessada em direção ao banco de reservas do Sport: "foi arremessado uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante".

