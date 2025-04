Editora Culturama, de Caxias do Sul, recebe prêmio em evento internacional da Disney

A Editora Culturama, de Caxias do Sul, recebeu o Milestone Award da Disney em um evento em Bolonha, na Itália, nesta terça-feira (1º). A editora completou 10 anos de parceria com a companhia americana e foi a escolhida da América Latina para ganhar a honraria. O evento reúne editoras do mundo todo durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha (Bologna Children’s Book Fair).