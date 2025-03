Sem Cuéllar, Grêmio divulga relacionados para estreia no Brasileirão; confira a lista

O Grêmio divulgou a lista de 23 relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado (29), pela estreia no Brasileirão. Chamou atenção a ausência do volante Cuéllar .

O técnico Gustavo Quinteros prepara um time no esquema 4-3-3, com variação para o 4-1-4-1, com Camilo, Villasanti e Edenilson formando um tripé de marcadores e Cristian Olivera e Amuzu nas pontas, com Arezo como centroavante.