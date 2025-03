Inter encaminha renovação com Roger Machado até 2026

Trabalho tem avaliação positiva da direção do clube. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter encaminhou a renovação com o técnico Roger Machado até o final de 2026. Uma reunião entre a direção e o estafe do treinador, nos últimos dias, tratou sobre a valorização salarial e também prorrogação do vínculo. A assinatura e anúncio oficial devem ser realizados nos próximos dias.

Segundo apurado por Zero Hora, o desejo mútuo pela permanência entre as partes facilitou o tema. As conversas foram rápidas, de forma presencial, entre quarta (26) e quinta-feira (27), no CT Parque Gigante, e as pequenas divergências entre pedida e oferta foram superadas.

A documentação para assinatura do novo contrato está sendo elaborada. Porém, a renovação já é tratada como encaminhada. O profissional e seus auxiliares receberão um aumento na remuneração pelo trabalho desempenhado desde 2024.