"Temos que trabalhar", diz técnico do Inter após sequência sem vitórias no Brasileirão Feminino  

Time do Inter tem duas derrotas e um empate no Brasileirão. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter segue sem vencer no Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (31), as Gurias Coloradas apenas empataram com o Sport, em 2 a 2, pela terceira rodada da competição nacional. É a pior largada do clube na história da Série A-1.

Antes deste jogo, o time de Jorge Barcellos também havia perdido para Bahia e Bragantino. Com isso, está na antepenúltima colocação, com apenas um ponto.

— A gente está tentando, tivemos algumas partes do jogo (contra o Sport) em que tivemos o controle. No final, estávamos atacando e queríamos deixar a bola longe do nosso gol. E aí, num descuido no final, tomamos o gol. Eu acho que o time não prestou atenção no tempo que faltava, porque foi avisado que eram só quatro minutos para acabar. E não houve concentração — afirmou o técnico Jorge Barcellos.

As Gurias Coloradas deixaram a vitória escapar aos 46 minutos do segundo tempo, quando sofreram o segundo gol do Sport. Foi, também, a primeira vez que as Leoas da Ilha balançaram as redes na Série A-1.

Próximos passos

Agora, o Inter terá um período apenas de treinamentos para corrigir os erros. O próximo jogo será após a data Fifa, em 12 de abril, contra o Fluminense, fora de casa.

— Nós temos que trabalhar. O que posso fazer agora é trabalhar bastante para que possamos suprir essas dificuldades que estamos tendo, e colocar o time para jogar. Temos que tentar reverter toda essa situação — finalizou o treinador colorado.

Além do Fluminense, a sequência do Inter ainda terá confrontos com Cruzeiro (casa) e Ferroviária (fora), times postulantes ao título do Brasileirão Feminino.