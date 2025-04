Inter identifica pessoa envolvida em denúncia de caso de racismo na partida contra o Sport pelo Brasileirão Feminino

Duelo teve clima chuvoso e quatro gols, mas foi marcado pela denúncia de caso de racismo. Carol Freitas / Agência RBS

O Inter se manifestou com relação à denúncia de caso de racismo na partida contra o Sport, disputada nesta segunda-feira (31), válida pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Segundo relatos da equipe pernambucana, uma casca de banana foi jogada no banco de reservas das Leoas da Ilha durante o segundo tempo da partida, que terminou empatada em 2 a 2.

Em nota divulgada nesta noite, o clube gaúcho informou que realizou uma apuração rigorosa dos fatos e identificou a pessoa envolvida. Da mesma forma, solicitou as imagens ao local da partida com o objetivo de encaminhá-las aos órgãos competentes.

"O Sport Club Internacional informa que, diante da gravidade dos fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira (31/03), durante o jogo contra o Sport, pelo Brasileirão Feminino, conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis. O Clube do Povo solicitou, com urgência, as imagens ao local da partida para encaminhá-las aos órgãos competentes, a fim de contribuir com a apuração.

A Instituição reitera seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirma seu compromisso inegociável na luta contra todas as formas de preconceito, mantendo-se firme na promoção de um ambiente de respeito e igualdade dentro e fora de campo.

O Sport Club Internacional se solidariza com a equipe do Sport Recife, colocando-se ao seu lado na busca pela apuração dos fatos e no combate à discriminação. O futebol deve ser um exemplo de inclusão e respeito, dentro e fora das quatro linhas."

Sport e CBF se posicionaram

Logo após o apito final, o diretor do futebol feminino do Sport, Alessandro Rodrigues, disse que iria registrar um Boletim de Ocorrência. Em nota publicada nas redes sociais, o clube pernambucano informou que aguarda os desdobramentos do caso, assim como a responsabilização da pessoa envolvida.

O time lamentou que o esporte tenha casos de ódio e intolerância e prestará apoio às jogadoras e à comissão técnica, que foram alvos do ato racista.

Quanto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade informou que enviou um documento à Procuradoria-Geral do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD), cobrando apuração dos fatos. Da mesma forma, cobrou punição preventiva ao Inter, caso a a agressão seja confirmada.

Imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido.



É inaceitável que, em pleno 2025, ainda sejamos confrontados com episódios como esse. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade — nunca de ódio e intolerância.



O Sport Club do Recife prestará total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação.

"Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos. A entidade pediu também punição preventiva ao clube gaúcho, caso seja confirmado a agressão racista. No pedido de abertura do inquérito, a CBF requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.

O episódio foi registrado pelas câmeras da TV Brasil. Nas imagens da emissora, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço de banana para registrar o caso em súmula após a reclamação das atletas do Sport.

"Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolera casos de racismo no esporte.