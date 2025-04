Dirigente do Inter garante permanência de treinador do time feminino: "Tem todo o respaldo"

Inter empatou com o Sport nesta segunda-feira (31). Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter tem um início de Brasileirão Feminino abaixo das expectativas. Em três rodadas, as Gurias Coloradas seguem sem vencer e, nesta segunda-feira (31), viram os pontos escapar por entre os dedos nos acréscimos, mais uma vez.

Na estreia, o time de Jorge Barcellos também havia saído na frente diante do Bahia, mas levou a virada no último minuto do jogo. Agora, contra o Sport, ia vencendo até os 46 do segundo tempo, quando sofreu o empate em 2 a 2.

— Concordo que foi um tropeço, foi um abismo o que aconteceu hoje (segunda-feira, 31), isso aqui não poderia ter acontecido de maneira alguma. A conversa do vestiário foi bem forte e vai continuar sendo — afirmou o diretor de futebol feminino do Inter, Élis Rodrigues Filho.

O aproveitamento deixa o clube colorado com a terceira pior campanha entre os 16 participantes da Série A-1, e gera questionamentos a respeito do trabalho de Jorge Barcellos. O Inter, porém, garante a permanência do treinador.

— Hoje, eu diria que ele tem todo o meu respaldo, do clube, e só vejo uma maneira de sair disso: trabalhando — enfatizou o dirigente.

O que falta?

O dirigente do Inter também tentou explicar o que falta para que a equipe comece a vencer no campeonato.

— Eu queria ter esse diagnóstico agora para poder dizer. Mas a única coisa que eu consigo dizer é que tem de trabalhar. Nós vamos ter de continuar trabalhando. E volto a dizer, quando a gente se mete num buraco, só a gente pode sair dele, e é na base do trabalho. Isso não vai faltar, não está faltando e não vai faltar — afirmou.

O próximo desafio, com objetivo de vencer, será apenas em 12 de abril. O jogo contra o Fluminense será após a data Fifa, e ocorrerá no Rio de Janeiro.

— Vamos olhar o próximo jogo como mais uma decisão. E o resultado tem de vir. Não tem outra situação. Porque, realmente, quando a gente pensa que a gente empatou, um jogo que é na nossa casa e era para estar favorável, a gente dificultou o jogo. Não foi ninguém. Fomos nós mesmos dificultando. Mas vamos continuar trabalhando — finalizou.

Com um ponto, o Inter é apenas o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Abaixo do time colorado, apenas o próprio Sport e o 3B da Amazônia.

