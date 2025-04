Sport denuncia caso de racismo em jogo contra o Inter pelo Brasileirão Feminino

Partida foi realizada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Carol Freitas / Agência RBS

O empate das Gurias Coloradas com o Sport, nesta segunda-feira (31), ficou marcado por uma denúncia de caso de racismo no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Em duelo válido pelo Brasileirão Feminino, a equipe pernambucana relata que uma casca de banana foi jogada no banco de reservas das Leoas da Ilha durante o segundo tempo.

O ato ocorreu logo após o segundo gol do time visitante, no final do jogo e o item foi imediatamente entregue à arbitragem. A casca de banana, segundo integrantes do time de Recife, partiu do espaço destinado à torcida do Inter. E tudo deverá ser relatado em súmula.

O Sport também pretende registrar boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

— Eu ouvi o relato das minhas atletas, vi a casca de banana e vamos tomar todas as providências, tanto na esfera esportiva, quanto na esfera judicial. Não dá para tolerar. Toda hora a gente diz que não dá para tolerar e toda hora acontece. Mas o Sport vai fazer a sua parte — afirmou Alessandro Rodrigues, diretor do futebol feminino do clube, em contato com a reportagem de Zero Hora.

Através de suas redes sociais, o Sport também lançou uma nota oficial, em que repudia "veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas" e que "dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido". A súmula ainda não foi divulgada pela equipe de arbitragem.

Além do Sport, Inter e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também divulgaram uma nota oficial sobre o ocorrido. Conforme o texto, o Colorado informou que "conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis."

Já a CBF emitiu que "enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos." Além disso, em caso de comprovação da agressão racista, a entidade "pediu também punição preventiva ao clube gaúcho".

Confira a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (31), em Porto Alegre.



Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável.



Imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido.



É inaceitável que, em pleno 2025, ainda sejamos confrontados com episódios como esse. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade — nunca de ódio e intolerância.



O Sport Club do Recife prestará total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação.

Confira a nota da CBF na íntegra

Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos. A entidade pediu também punição preventiva ao clube gaúcho, caso seja confirmado a agressão racista. No pedido de abertura do inquérito, a CBF requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.

O episódio foi registrado pelas câmeras da TV Brasil. Nas imagens da emissora, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço de banana para registrar o caso em súmula após a reclamação das atletas do Sport.

"Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolera casos de racismo no esporte.

O combate ao racismo é uma das prioridades da CBF, a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de preconceito.