O Brasil se rende ao futebol apresentado pelo Inter

Contra o Flamengo, equipe colorada soube se defender e ainda abriu o placar com um golaço. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Abel Ferreira. Rogério Ceni. Filipe Luís... Enaltecer o momento do Inter não é supervalorizar os méritos do clube. Não podemos brigar com fatos. Está tudo escancarado na nossa cara. Só não vê quem não quer. O time está jogando muita bola.

Inclusive, grandes treinadores do futebol brasileiro estão se rendendo ao modelo de jogo colorado. Após empatar diante do Botafogo, Abel Ferreira, técnico palmeirense, definiu o gol do Inter no último sábado como “espetacular”. Na coletiva flamenguista, Filipe Luís resume os jogadores colorados a “nível Europa”. E Rogério Ceni destacou a “qualidade do Inter fora de casa”. São nomes relevantes do cenário nacional. Não é coincidência que no mesmo final de semana os três exaltem a fase vermelha.

O Inter já passou da fase do “bom momento”. A qualidade da equipe coletivamente se tornou algo sólido. Isso foi construído com base nas atuações do time desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Porém, a equipe já passou pelos mais diversos cenários dentro de confrontos e conseguiu superá-los através da qualidade individual e pelas soluções táticas encontradas por Roger Machado.

Com o tempo, a tendência é que tenhamos evoluções. No último jogo pelo Brasileirão ficou evidente a confiança do grupo de jogadores no trabalho realizado. A partida foi complicada, o Flamengo criou inúmeras oportunidades e os atletas não se abalaram com a superioridade flamenguista. Saber sofrer e defender o placar favorável também é uma virtude importante para quem busca criar casca. O clube terá muitos jogos deste tipo durante a temporada.

Roger sabe "ler" o jogo

É gratificante ver Roger Machado a beira do campo buscando soluções durante a partida. O comandante colorado não ficou preso às suas ideias prontas e programadas para o confronto. Um treinador precisa saber ler o que está acontecendo no campo e ter capacidade de encontrar saídas. Essa é a única forma de conseguir fazer enfrentamento e surpreender adversários qualificados como o Flamengo.

Além dos méritos de quem está na casamata, é necessário que os atletas consigam absorver as ideias da comissão técnica. Essa sinergia entre vários setores do futebol colorado está refletindo no campo positivamente.