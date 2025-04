O que podemos projetar para o Inter em abril?

Técnico Roger Machado foi muito bem na estreia do Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Na próxima quinta-feira (03) começa a sequência de partidas do Inter no mês de abril. A maioria dos confrontos são complicados. Por conta disso, o clube terá que ter um planejamento muito bem elaborado para que possa chegar em condições de disputar todos os jogos em alto nível.

No último compromisso, no Maracanã, diante do Flamengo, foi sucesso. Apesar da qualidade do adversário, principalmente como mandante, o Inter se comportou bem e levou um ponto na mala para Porto Alegre.

Os próximos sete jogos são, na sequência: Bahia, Cruzeiro, Atlético Nacional, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio e Nacional. Pela qualidade e peso da camisa de alguns times que estão nessa lista, é possível ter ideia do tamanho do desafio colorado nas próximas semanas.

Em cada um dos casos existem dificuldades específicas. Porém, o time treinado por Roger Machado já demonstrou potencial suficiente para enfrentar qualquer adversário do futebol brasileiro.

Duelo em Salvador não será fácil

O Bahia não tem tradição na Libertadores da América. Esse tipo de fator faz diferença em competições internacionais. Além disso, os baianos têm no grupo três rivais que já conquistaram o campeonato em algum momento da história.

Pode ser que o time de Rogério Ceni não consiga sustentar o patamar que alcançou até o momento. Mesmo assim, é um jogo complicado para o Inter. É sempre difícil ser visitante em Salvador.

Vencer todos é improvável

Outro jogo que chama a atenção é a disputa contra o Palmeiras. Para muitos, Flamengo e Palmeiras ainda são os grandes times do futebol nacional. Se o time conseguir vencer, somado ao resultado positivo contra o Flamengo, o Inter terá quatro pontos somados contra os principais rivais do Brasileirão.

Nesse combo de jogos ainda terão mais duas datas pela Libertadores e um Gre-Nal. No caso do clássico, apesar do momento instável do rival, é sempre um tipo de partida diferente e desgastante.

Vencer todas as partidas é algo pouco provável. Mas é possível alternar vitórias com empates, principalmente em jogos fora de casa. Para Brasileirão e Libertadores, tirar pontos dos rivais fora de casa é um bom negócio caso a equipe confirme vitórias como mandante. O que tranquiliza o torcedor é o bom desempenho do grupo que permite sonharmos com bons resultados nos próximos 30 dias.