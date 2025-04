Protagonista também fora do time principal, Roger mostra engajamento em todas as áreas do Inter

Roger esteve presente no jogo das Gurias Coloradas Carol Freitas / Agencia RBS

Enquanto um temporal, com ventos de mais de 100 km/h e chuva torrencial, assolava Porto Alegre, Roger Machado estava no estádio do Sesc conferindo jogo da terceira rodada do Brasileirão feminino, um 2 a 2 entre Inter e Sport.

Antes disso, viajou a Alvorada para ver partidas das categorias sub-17 e sub-20, no CT da base. O técnico também foi protagonista do lançamento de uniformes e participa das campanhas de sócios. Concilia tudo isso com suas rotinas de treinos, análise de adversários e avaliação de atletas.

O Roger totalmente engajado não chega a surpreender. O técnico sempre esteve integrado aos clubes por onde passou. Foi assim em Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Bahia. Mas normalmente o acompanhamento era das categorias de base, que eventualmente poderiam gerar frutos para seus times. No caso colorado, a participação é total.

Quem acompanhou Roger na partida do futebol feminino percebeu a frustração do técnico quando as Gurias Coloradas permitiram o empate nos minutos finais contra o Sport. O 2 a 2 deixou o treinador chateado, ainda mais porque a equipe não se encontrou no Brasileirão e ainda não venceu.

Esse foi apenas um dos detalhes da integração de Roger ao Inter. Seu trabalho no time principal, dentro do CT Parque Gigante, costuma ocorrer entre 7h e 15h.

O técnico chega cedo para preparar os treinos, junto aos auxiliares, conversar com dirigentes e demais funcionários, além, é claro dos jogadores. Ele recebe os vídeos dos adversários, analisa e monta as atividades de acordo com o tempo disponível.

Campanhas publicitárias

Fora do horário, tem por hábito estar por dentro das demais áreas. Até por interesse próprio, de abrir portas e dar oportunidades a novos atletas, vê jogos da base, conversa com técnicos das categorias inferiores e até bate papo com os meninos. Já foi chamado para dar palestra no CT de Alvorada.

— É uma cultura que criamos e que as chegadas de André Mazzuco e D'Alessandro ampliaram, a de integrar totalmente o departamento como um todo. Queremos dividir conhecimento, aproximar os processos. Quem conhece Roger já sabia que ele faria parte disso, está sempre disposto a colaborar com o Inter — afirmou o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol.

Roger também é parte das campanhas publicitárias do clube. Desde Abel Braga, o Inter não tinha um técnico com tamanha identificação. Mesmo tendo história dentro do Grêmio, o treinador venceu a desconfiança e virou uma "cara" que o clube gosta de ter, inclusive por suas opiniões sociais.

Renovação?

Os vídeos no vestiário, suas expressões e sua presença nas peças de associação e de lançamento de uniformes ajudam a popularizar os produtos.