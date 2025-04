Direção avalia renovação e “Era Alan Patrick” no Inter

Alan Patrick tem contrato até 2026, mas pode renovar. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter avalia um projeto de longo prazo para Alan Patrick, de 33 anos. O clube analisa estender o vínculo do meia, que expira em dezembro de 2026, e elaborar um planejamento em que o camisa 10 siga por vários anos como protagonista do elenco, tanto como referência técnica quanto como líder do grupo.

A ideia de renovar com o Colorado foi externada pelo próprio Alan Patrick nesta segunda-feira (31), em entrevista ao ex-atacante colorado Rafael Sobis, no programa 4D Esportes, do canal no Youtube 4D TV.

— Todas as partes têm que estar felizes e pensando igual. Acho que tem tudo para a gente continuar construindo a nossa história junto com o clube. Vamos seguir o trabalho, com muita humildade e buscando os objetivos que temos neste ano. E, se for da vontade de todos, que a gente possa permanecer aqui ainda por muitos anos — disse o atleta.

Conforme apurado por Zero Hora, a ideia é vista com bons olhos pela direção, e as conversas sobre o tema devem ser aprofundadas em breve. Porém, as perspectivas são boas de o atleta renovar o vínculo e encaminhar uma espécie de "Era Alan Patrick" no Beira-Rio.

Jogador é considerado líder

Após uma rápida passagem de um ano e meio pelo Inter entre 2013 e 2014, o meia retornou ao Colorado em abril de 2022, tornando-se rapidamente titular absoluto e referência da equipe. Além disso, o meia é considerado uma liderança positiva do vestiário.

A comissão técnica avalia ainda que, pelo seu profissionalismo e estilo de jogo, Alan Patrick deve ter condições de atuar em alto nível mesmo após os 35 anos, idade que terá quando expirar o seu atual contrato com o clube.

