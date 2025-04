Ator Val Kilmer morre aos 65 anos

O ator americano Val Kilmer, famoso por interpretar o personagem 'Iceman' em "Top Gun", faleceu aos 65 anos, vítima de pneumonia, informou sua filha Mercedes ao jornal The New York Times.

Grande estrela de Hollywood das décadas de 1980 e 1990, ele também interpretou o cantor Jim Morrison no filme "The Doors" de Oliver Stone e encarnou o super-herói de Gotham em "Batman Eternamente".

Em 2014, o ator foi diagnosticado com um câncer na garganta do qual se recuperou, afirmou sua filha ao NYT.

O tratamento, no entanto, provocou a perda da voz, como os fãs viram em sua participação especial como Iceman na aguardada sequência "Top Gun: Maverick" de 2021.

Kilmer iniciou a carreira no teatro e foi a pessoa mais jovem a ser aceita na renomada Juilliard School de Nova York. Ele fez sua estreia no cinema em 1984 com a comédia "Top Secret".