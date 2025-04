STF retoma julgamento sobre revista íntima vexatória nas prisões

Voto do relator

No entendimento do ministro, durante a visita de parentes ou amigos nas prisões, não poderá ocorrer a retirada de roupas íntimas para inspeção das cavidades corporais sem justificativa.

A revista manual poderá ocorrer, mas não poderá ser vexatória. O procedimento deve acontecer somente quando houver indícios de entrada ilegal de objetos ou drogas . As suspeitas deverão ser apuradas com o uso de aparelhos eletrônicos, como scanners e raio X, informações de inteligência ou a partir de comportamento suspeito.

Pelo voto do relator, caso a determinação do STF não seja cumprida, as provas obtidas contra pessoas acusadas de entrar com objetos ilegais nas prisões serão invalidadas.