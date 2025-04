Entre êxtase e decepção, relembre todas as campanhas do Inter na Libertadores

Atletas colorados fazem festa pelo título de 2006. Fernando Gomes / Agencia RBS

Inter e Libertadores têm uma relação longa, são quase 50 anos de convivência. A primeira participação colorada foi em 1976. Desde então, a convivência variou entre o drama e a alegria, a esperança e a decepção.

Nesta quinta-feira (3), quando enfrenta o Bahia, o clube iniciará sua 16ª participação na principal competição do continente.

A presença mais recente ocorreu em 2023. Este ano, o Inter vai em busca do tricampeonato, após ter vencido em 2006 e 2010.

A soma de todos os jogos colorados na Libertadores chega a 152. São 73 vitórias, 43 empates e 36 derrotas.

Em 2025, o Inter está em um grupo que conta com Bahia, Atlético Nacional e Nacional-URU. Os dois primeiros da chave se classificam.

As campanhas do Inter na Libertadores

1976

Na época, apenas o primeiro do grupo avançava de fase. Junto com o Inter, estavam Cruzeiro, Olimpia e Sportivo Luqueño. Os colorados terminaram em segundo do grupo, atrás dos mineiros.

Logo na estreia, Inter e Cruzeiro protagonizaram uma partida histórica. No Mineirão, a equipe mineira venceu por 5 a 4.

1977

Na segunda participação, o Inter avançou de etapa. A chave contava com Corinthians, Deportivo Cuenca e El Nacional. Com nove pontos, o time gaúcho se classificou para as semifinais.

A etapa consistia em um triangular. Os adversários foram Cruzeiro e Portuguesa-VEN. Uma derrota em casa para os mineiros e outra como visitante para os venezuelanos eliminaram as chances de classificação.

Leia Mais Quem é Crysthyan Lucas, o herdeiro da histórica camisa 9 do Inter na Libertadores 2025

1980

Foi o ano da primeira participação colorada em uma final. A fase inicial foi transporta em uma chave com Vasco, Deportivo Galicia e Deportivo Táchira.

Após ser líder do grupo, o Inter venceu um triangular semifinal diante de América de Cali e Vélez. Na final, o adversário foi o Nacional-URU. Após não sair do 0 a 0, na última partida de Falcão no Beira-Rio, o Inter perdeu por 1 a 0 no Uruguai.

1989

Inter e Bahia se enfrentaram pela Libertadores, dois dias após a final do Brasileirão. Paulo Dias / Agencia RBS

A Libertadores começou para o Inter dois dias depois a perda do título do Brasileirão para o Bahia contra o próprio Bahia. A chave também contava com os venezuelanos do Deportivo Táchira e do Marítimo.

Os três primeiros avançavam. Os colorados, comandados por Abel Braga, terminaram a primeira fase em terceiro.

Nas oitavas, o Inter superou o Peñarol. Depois, despachou o Bahia nas quartas. Caiu nas semis para o Olimpia. Após vencer no Paraguai, o time perdeu em casa e foi eliminado nos pênaltis, em uma das noites mais tristes vividas pelo Beira-Rio.

1993

Inter e Flamengo, pela Libertadores de 1993. Paulo Franken / Agencia RBS

Campeão da Copa do Brasil, o Inter levou um tombo feio na Libertadores de 1993. O sistema foi o mesmo de 1989.

O grupo colorado tinha Flamengo, Atlético Nacional e América de Cali. O Inter terminou em último do grupo e iniciou um longo período afastado da competição.

2006

Tinga marcou um dos gols da decisão contra o São Paulo. Fernando Gomes / Agencia RBS

Quando o Inter voltou ao torneio, foi ao êxtase. Líder de um grupo com Nacional-URU, Unión Maracaibo e Puma, a equipe de Abel Braga enfrentou novamente o Nacional nas oitavas de final.

Depois de eliminar os uruguaios, avançou sobre LDU e Libertad. Na final, venceu o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi e empatou por 2 a 2 em Porto Alegre.

2007

Gol de Perdigão sobre Nacional-URU foi um dos poucos bons momentos na Libertadores 2007. Mauro Vieira / Agencia RBS

Defensor do título, o Inter não passou da primeira fase. Foi a primeira vez que um campeão não avançou de etapa.

O Inter ficou em terceiro em um grupo com Nacional-URU, Vélez Sarsfield e Emelec.

2010

Bolívar recebeu o troféu das mãos de Pelé. Jefferson Botega / Agencia RBS

O grito de bicampeão ecoou no Beira-Rio em 2010. Na primeira fase, o Inter terminou em primeiro em uma chave com Deportivo Quito, Cerro-URU e Emelec.

A sequência dos mata-matas teve batalhas contra Banfield, Estudiantes e São Paulo. Na final, vitória nos dois jogos contra o Chivas, 2 a 1, no México, e 3 a 2, em Porto Alegre.

2011

Inter foi eliminado para o Peñarol de maneira traumática. Jefferson Botega / Agencia RBS

A defesa do título foi melhor do que a vivida em 2007, mas ainda assim insuficiente para novas glórias. A fase de grupos foi sem sustos contra Jaguares, Jorge Wilstermann e Emelec.

Nas oitavas, mais uma eliminação traumática no Beira-Rio. Desta vez o algoz foi o Peñarol.

2012

Edinho e Sobis estavam no Fluminense que eliminou o Inter. Diego Vara / Agencia RBS

O Inter sofreu um pouco, mas avançou a fase de grupos. Os adversários na primeira etapa foram Santos, The Strongest e Juan Aurich.

As oitavas de final foram o limite. O time colorado foi eliminado pelo Fluminense. Campeões com a América com o Inter, Rafael Sobis e Edinho faziam parte da equipe carioca.

2015

Alisson era um dos destaques do time daquele ano. ALFREDO ESTRELLA / AFP

A quarta final colorada esteve próxima, mas escapou. Na fase grupos, o Inter liderou uma chave com Emelec, The Strongest e Universidad de Chile.

Nas oitavas passou pelo duelo local contra o Atlético-MG. Na sequência, eliminou o Santa Fé. Nas semis caiu para o Tigres. Após vencer a ida em casa por 2 a 1, levou 3 a 1 no México.

2019

D'Alessandro lamente a eliminação em 2019. Marco Favero / Agencia RBS

O sonho do tri parou nas quartas de final. Antes do mata-mata, o Inter foi líder de um grupo com River Plate, Palestino e Alianza Lima.

O Nacional-URU, mais uma vez, foi eliminado nas oitavas. Porém, o Flamengo venceu por 2 a 0 no Rio e segurou o empate em Porto Alegre, evitando uma semifinal com o Grêmio.

2020

Gre-Nal da Libertadores teve briga generalizada. Jefferson Botega / Agencia RBS

A eliminação para o Flamengo adiou em um ano um duelo esperado há muito. Em 2020, enfim, um Gre-Nal pela Libertadores.

O primeiro clássico da fase de grupos terminou em briga feia logo antes do início da pandemia de covid-19. Os dois gaúchos passaram, com o Grêmio em primeiro da chave e o Inter em segundo. Universidad Católica e América de Cali completaram o grupo.

Nas oitavas, com Abel Braga como técnico, queda nos pênaltis para o Boca Juniors, após vitória colorada na Bombonera.

2021

Inter goleou o Olimpia n fase de grupos. Marco Favero / Agencia RBS

O Inter teve momentos fulminantes na fase de grupos, com direito a goleada por 6 a 1 sobre o Olimpia, no Beira-Rio. A chave contava ainda com Always Ready e Deportivo Táchira.

Após terminar como líder, ironia do futebol, foi eliminado pelo Olimpia após dois empates sem gols. Mais uma vez eliminação nos pênaltis. Novamente no Beira-Rio.

2023

Queda para o Fluminense foi no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Novo trauma no Beira-Rio. Desta vez contra o Fluminense. Antes, primeiro lugar em uma chave com Nacional-URU, Independiente Medellín e Metropolitanos, com Mano Menezes no comando.

Nas oitavas, já sob a tutela de Eduardo Coudet, avanço nos pênalti sobre o River Plate. Depois duas vitórias em cima do Bolívar antecederam a queda nas semifinais para o Fluminense. Após 2 a 2 no Maracanã, derrota por 2 a 1 em casa.