Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Flamengo

Inter empatou com o Flamengo em 1 a 1 na estreia do Brasileirão. Arte GZH

A estreia do Inter no Brasileirão 2025 foi difícil, mas rendeu um ponto ao clube. Jogando no Maracanã, no sábado (29), o Colorado saiu ganhando, com gol de Bruno Henrique, mas sofreu o empate após o intervalo, com gol de Léo Pereira.

A equipe comandada por Roger Machada teve quatro mudanças para este jogo. Uma delas foi o retorno do goleiro Rochet. No entanto, o uruguaio não voltou para o segundo tempo, por conta de uma lesão na mão esquerda.

O próximo comprimisso do Colorado será na quinta-feira (3), em Salvador, contra o Bahia, na estreia da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter enfrentará o Cruzeiro, no Beira-Rio, no próximo domingo (6).

Confira as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Voltou em grande estilo. Duas boas defesas em cabeçadas de Juninho, em uma delas se lesionou e foi substituído no intervalo. Nota 7,5

Aguirre

Está mais afirmado na lateral direita. Foi importante para a sustentação defensiva do time. Nota 6,5

Vitão

Não perdeu duelos individuais. Atuação para o próximo técnico da Seleção ficar de olho. Nota 7,5

Juninho

Por baixo teve uma estreia segura. Pelo alto, perdeu duas disputas que levaram perigo. Nota 6

Bernabei

Mais um cruzamento teleguiado para sua contabilidade. Se virou bem na marcação de Wesley. Nota 7

Fernando

Foi a peça tática de Roger Machado ao jogar entre os zagueiros. Deixou as costas desprotegidas em alguns momentos. Nota 6

Bruno Henrique

Quase sozinho na proteção da defesa. Além de ser um bom escudo, marcou o gol colorado em chute de primeira. Faltou fôlego para terminar o jogo. Nota 7

Vitinho

Teve pouca vitória pessoal durante toda a partida. O máximo que criou foi uma finalização perigosa. Nota 5,5

Alan Patrick

Em um jogo em que o Inter marcou muito, sua melhor participação foi uma roubada de bola na frente da área do Flamengo. Nota 5,5

Wesley

Uma atuação que não justifica o retorno à titularidade. Sofreu bastante com a marcação. Nota 5,5

Borré

Não justificou a retomada da titularidade. Desconectado do time, perdeu quase todos os lances. Nota 5

Anthoni

Voltou ao time após 45 minutos. Quando era possível fazer algo, algo fez. Nota 6

Carbonero

Foi mais insinuante do que Vitinho. Conseguiu fazer o Inter ser perigoso outra vez. Nota 6,5

Ronaldo

Entrou para dar fôlego ao meio-campo, mas não conseguiu fazer a defesa respirar. Nota 6

Valencia

Melhor em relação a Borré. Empurrou um pouco a defesa do Flamengo para trás. Nota 6

Thiago Maia

O crescimento do Inter no segundo tempo coincidiu com a sua entrada no time. Nota 6,5