Como foram as últimas 10 estreias do Inter no Brasileirão

Colorado venceu quatro das últimas 10 estreias no Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter fará sua estreia no Brasileirão deste ano contra o Flamengo, fora de casa, neste sábado (29), às 21h.

Nos últimos 10 anos, o Colorado tem um retrospecto de quatro vitórias, três empates e três derrotas na partida de abertura do campeonato nacional.

Em 2024, jogando em casa, ainda sob o comando de Eduardo Coudet, o Inter teve que virar o placar contra o Bahia no Beira-Rio. Biel fez 1 a 0 para os visitantes. Depois, Wesley e Fernando viraram para o Colorado.

A última derrota do Colorado na estreia do Brasileirão foi em 2022. Contra o Atlético-MG, no Mineirão, o time à época treinado por Alexander Medina perdeu por 2 a 0 — dois gols de Hulk.

O time de Roger Machado vem embalado depois da conquista do Gauchão contra o Grêmio, quando encerrou um jejum estadual de oito temporadas.

As últimas 10 estreias do Inter no Brasileirão

Inter 2x1 Bahia — 2024

2x1 Bahia — 2024 Fortaleza 1x1 Inter — 2023

— 2023 Atlético-MG 2x0 Inter — 2022

Inter 2x2 Sport — 2021

2x2 Sport — 2021 Coritiba 0x1 Inter — 2020

— 2020 Inter 0x2 Chapecoense — 2019

0x2 Chapecoense — 2019 Inter 2x0 Bahia — 2018

2x0 Bahia — 2018 Inter 0x0 Chapecoense — 2016

0x0 Chapecoense — 2016 Athletico-PR 3x0 Inter — 2015

— 2015 Inter 1x0 Vitória — 2014