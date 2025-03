Juninho e Rogel: os prós e contras para Roger Machado escolher o substituto de Victor Gabriel na zaga do Inter

Juninho e Rogel disputam vaga. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Mais de um 1m85cm, preferência pelo lado esquerdo, canhoto, bom de bola aérea. Não é a descrição de Victor Gabriel, a novidade do 2025 do Inter, mas do jogador que mais se aproxima a ele no grupo.

Juninho, contratado em março, é o principal candidato a substituir o jovem zagueiro colorado, que está lesionado e não poderá atuar nas estreias de Brasileirão e Libertadores.

A opção por Juninho evita que Roger tenha de mexer em Vitão. Os demais candidatos à vaga, Rogel e Kaique Rocha, forçariam o camisa 4 a trocar de lado, ir para a esquerda.

No Gre-Nal, os minutos iniciais dessa mudança foram os únicos de vantagem do ataque gremista.

Juninho

Juninho se define como um zagueiro de velocidade e imposição na bola por cima. Segundo ele mesmo, a recuperação é um dos pontos fortes.

Pesa a seu favor a antiga relação com Roger Machado, que foi seu treinador em Bahia e Palmeiras. Além disso, antes mesmo de começar a treinar, já tinha feito contato com seus colegas de equipe. Nessas semanas, tratou de acelerar o entrosamento:

— Roger conhece meu trabalho, conheço o dele. Isso vai fazer a adaptação ser mais rápida também com o restante da equipe. É uma comissão excepcional. Quando conversei com Vitão, ele enfatizou a força grupo e o momento do time. Todos me tranquilizaram bastante e vêm me dando suporte — disse, aos veículos do clube.

Falta de ritmo

Contra Juninho pode pesar a falta de ritmo de jogo. Só jogou 45 minutos em 2025, o segundo tempo do confronto com a Real Sociedad pela Liga Europa.

A partida foi em 20 de fevereiro. Antes, havia atuado apenas em dezembro, também meio tempo. Seu último jogo completo data de 10 de novembro de 2024. Apesar disso, garante estar pronto:

— Volto mais experiente, por ter vivenciado coisas importantes na Europa que quero reviver no Brasil. É um salto grande vestir a camisa colorada, ainda mais com nossos objetivos da temporada. Almejamos coisas grandes.

Rogel

O que pesa para Rogel é justamente isso. Trata-se de um zagueiro mais adaptado ao Inter, que entrou mais vezes em campo em 2025.

Foi ele quem Roger colocou em campo quando Victor Gabriel se machucou. Suas características são conhecidas: entrega, imposição no jogo aéreo e força.

Contra si, além do lado da zaga, estão uma saída de bola com menos qualidade e lentidão, na comparação com o titular.

Os treinos de quinta-feira (27) e sexta (28) serão decisivos para o técnico Roger Machado escolher o parceiro de Vitão.