Inter consegue efeito suspensivo, e D’Alessandro poderá acompanhar delegação no Maracanã

Com o efeito suspensivo, D’Alessandro circular normalmente no Maracanã, exercendo o seu trabalho na partida contra o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

O departamento jurídico do Inter conseguiu um efeito suspensivo para o diretor esportivo D’Alessandro, possibilitando a presença do dirigente no Maracanã para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), contra o Flamengo.

D’Alessandro foi punido no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) com 15 dias de suspensão por causa de declarações sobre arbitragem no Gauchão.

Com o efeito suspensivo, ele poderá circular normalmente no Maracanã, exercendo o seu trabalho na partida contra o Flamengo.

A partida está marcada para às 21h. A provável escalação do Inter tem: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Wesley; Valencia (Borré).