Quem é Juninho, zagueiro que joga na Dinamarca e está próximo do Inter

Defensor de 1,87m de altura é reserva no Midtjylland. @fcmidtjylland / Reprodução / Instagram

O Inter está próximo da contratação do zagueiro Juninho, 30 anos, do Midtjyland, da Dinamarca. O atleta de 30 anos já esteve na mira colorada no início deste ano.

Na época, o Colorado teria feito uma proposta de 800 mil euros (R$ 5 milhões), recusada pelo clube dinamarquês.

O defensor é desejo de Roger Machado, que treinou o atleta no Bahia entre 2019 e 2020. Foi pela equipe de Salvador que Juninho chamou a atenção do Midtjylland, que o contratou em meados de 2021.

Revelado pelo Coritiba, o zagueiro canhoto de 1m87cm de altura ainda acumula passagens por Palmeiras e Atlético-MG.

Pelo time paranaense, foram 90 jogos disputados, com um gol e uma assistência. Depois disso, no Verdão, entre 2017 e 2018, foi menos utilizado, com 25 partidas jogadas. Ele foi emprestado ao Galo, onde também atuou pouco — apenas cinco vezes.

Foi só no Bahia, em 2019, que Juninho voltou a ser mais aproveitado. Inicialmente emprestado, o zagueiro foi contratado em definitivo no ano seguinte, tendo seus direitos divididos entre o Palmeiras e o clube nordestino.

Em dois anos e meio, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências em 101 partidas pelo tricolor baiano, onde conquistou uma Copa do Nordeste e um Estadual.

Já no Midtjylland, disputou 114 jogos, marcando cinco gols e dando cinco assistências desde agosto de 2021. Por lá, foi campeão nacional na temporada passada e atuou como lateral-esquerdo. Juninho é reserva da equipe do técnico Thomas Thomasberg.

Quem é?

Nome: José Carlos Ferreira Júnior

José Carlos Ferreira Júnior Data de nascimento: 1º/2/1995 (30 anos);

1º/2/1995 (30 anos); Altura: 1,87m

1,87m Cidade natal: Londrina (Paraná)

Londrina (Paraná) Posição: zagueiro

zagueiro Pé preferencial: esquerdo

esquerdo Clubes em que atuou: Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG Bahia e Midtjylland

Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG Bahia e Midtjylland Títulos: Campeonato Paranaense (2017), Campeonato Baiano (2020), Copa do Nordeste (2021), Taça da Dinamarca (2021/22) e Liga Dinamarquesa (2023/24)