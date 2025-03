As quatro disputas no time do Inter para a estreia no Brasileirão

O técnico Roger Machado só deverá definir no final da semana a escalação do Inter para a estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado, no Maracanã. Será preciso esperar o retorno dos jogadores convocados para as suas seleções nesta data Fifa. Rochet, Borré, Carbonero e Valencia devem se reapresentar na quinta-feira no CT do Parque Gigante.