A eleição do Grêmio e os possíveis candidatos

Alberto Guerra termina seu mandato no final do ano.

A eleição para presidente do Grêmio em 2025 deverá ser agitada, com possibilidade da apresentação de até quatro candidaturas. Neste momento, poucos falam oficialmente sobre o que deverá ocorrer, mas o ambiente é de muita articulação política e trabalho nos bastidores em busca de definições e apoios necessários.

A primeira eleição do ano deverá ser em setembro, com a renovação de 50% do Conselho Deliberativo. A cláusula de barreira é de 15% dos votos para colocar integrantes da chapa no Conselho.