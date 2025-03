Tubarão raro e ameaçado de extinção é avistado pela primeira vez no RJ; veja o vídeo

Um tubarão-mako (Isurus oxyrinchus), espécie rara e ameaçada de extinção , foi avistado pela primeira vez no Rio de Janeiro, entre a Praia de Ipanema e as Ilhas Cagarras.

Pouco risco para humanos

No Rio de Janeiro, as interações fatais são raras: desde 1931, houve apenas sete registros de incidentes envolvendo tubarões na região.

No Brasil, ele já foi registrado no litoral do Rio Grande do Sul, mas nunca havia sido documentado tão próximo da costa do Sudeste.