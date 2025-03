José Martínez trabalha com bola no CT Joaquim Grava e traz paz ao Corinthians para final

A substituição de José Martínez no primeiro jogo da Venezuela nas Eliminatórias, com dores musculares, trouxe enorme apreensão no Corinthians. Mas o volante jogou contra o Peru na terça-feira, voltou ao clube nesta quarta e, após fazer um trabalho leve com bola, mostrou que está pronto para reforçar o time na final do Paulistão diante do Palmeiras.

Ao lado de Raniele, Martínez fez uma grande apresentação no Allianz Parque no embate de ida, no qual o Corinthians conseguiu neutralizar os armadores palmeirenses e anotou um gol em raro contragolpe com Yuri Alberto para abrir vantagem com 1 a 0.

O venezuelano repetirá a parceria nesta quinta, na Neo Química Arena. Só não sabe se terá no complemento do meio o amigo Carrillo, que jogou os 180 minutos nas Eliminatórias. Ambos voltaram no mesmo jatinho e o peruano postou uma foto dizendo-se a caminho para a final em São Paulo. O clube testará seu desgaste físico antes de a bola rolar.

Feliz Torres também foi a campo no CT Joaquim Grava e tem tudo para repetir a dupla de defesa com Gustavo Henrique. Como só jogou 36 minutos pela Colômbia, não há motivos de preocupação para Ramón Díaz.