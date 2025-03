Miuras e outros clássicos: encontro de carros antigos reúne apaixonados no Aeroclube do RS

No meio do Aeroclube do Rio Grande do Sul, no bairro Belém Novo, na Capital, onde aeronaves decolam e pousam, quem roubou a cena neste domingo (30) foram os clássicos que não saem do chão. O encontro de carros antigos e fora de série, como os esportivos Miuras, ocorre no último domingo de cada mês e reúne dezenas de apaixonados por automóveis.