Por trabalho realizado na enchente, youtuber Felipe Neto recebe homenagem da Assembleia do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O youtuber Felipe Neto recebeu, na última sexta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Medalha da 56ª Legislatura do Parlamento Gaúcho. Nas redes sociais, neste domingo (30), o influenciador digital agradeceu a homenagem.