Fornecedora de material esportivo do Grêmio para 2026: quatro empresas disputam uma vaga

Tricolor pode mudar para o ano que vem. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio abriu um processo de concorrência para a definição do fornecedor de material esportivo do clube a partir de 2026, já que o contrato com a Umbro se encerra em dezembro deste ano.

Para realizar a escolha da melhor maneira possível, o clube realizou o chamado BID, que é a denominação do que empresas utilizam para fechar novos contratos após a apresentação completa dos serviços dos interessados.

No caso do fornecimento de material esportivo, 11 empresas manifestaram interesse em fechar acordo com o Grêmio. Depois da avaliação inicial, sete foram descartadas. E quatro empresas continuam na disputa.

Nike na disputa

Os nomes são mantidos em sigilo total. Pelo que a coluna apurou, Umbro (atual fornecedora) e Nike são duas das quatro empresas que seguem na disputa. As quatro finalistas são consideradas referências mundiais no segmento.

O objetivo é fechar esta questão até a metade do ano. O Grêmio tem uma parceria com a Umbro desde 2015. E os próximos meses serão decisivos para saber se a marca vai permanecer ou se o clube terá novo fornecedor.

