Aposta de 2024, Arezo terá chance de sequência inédita para mostrar valor no Grêmio

Arezo tem três gols marcados pelo Grêmio em 2025. LUCAS GABRIEL CARDOSO / AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

É a hora de Matías Arezo no Grêmio. Contratado em julho do ano passado, dias antes da confirmação da chegada de Braithwaite, o centroavante esperou por oito meses a chance que apareceu apenas agora. Depois de poucos minutos no ano passado, algumas oportunidades em 2025, o uruguaio terá uma sequência de jogos como titular para mostrar seu potencial completo em campo.

Braithwaite ficará fora de ação por algumas semanas. O que abriu a brecha que Arezo tanto esperava. Buscado no futebol europeu em 2024, o centroavante chegou a Porto Alegre com a expectativa de trilhar um caminho semelhante ao que Suárez conseguiu.

A importância da sequência de jogos

Mas antes mesmo de ter suas primeiras chances, o clube investiu na chegada de um concorrente de peso para o lugar. O que barrou seu caminho para o campo no ano passado. Christian, ex-Grêmio, relembra que também passou por esse processo até conseguir se afirmar no início da carreira no Inter.

— Essa questão de sequência de jogos ainda é muito importante para dar confiança. Para fazer com que o jogador tenha minutos e conquiste a confiança dos companheiros. E isso tudo passa-se por quê? Por estar bem também. Não é só a questão de ter sequência, também é no dia a dia do treinamento. Se o jogador está dando retorno, o treinador coloca ele em campo. Daqui a pouquinho, por um motivo ou outro, o atleta dá a melhor resposta, sequência nenhuma garante nada — afirma o ex-centroavante do Grêmio.

O processo de Arezo de não ter oportunidades no ano passado para começar a receber chances em 2025 com Quinteros também traz lembranças a Christian. Até conquistar seu espaço no time principal do Inter, o jogador precisou fazer um esforço a mais para se destacar.

— Se for pegar o início de 1997, eu não jogava. Não era titular, às vezes ia no banco, não ia, não entrava, não jogava. Não era porque o treinador, na época era Celso Roth, não gostava de mim, ou que ele não tinha como uma opção. Não era isso. Simplesmente porque nos treinamentos, de uma maneira ou de outra, ele entendia que eu não estava pronto, ou seja, na parte física, na parte técnica — relembra.

Gilson Maciel, conhecido por Gilson Cabeção dos seus tempos como centroavante, também aposta na importância da sequência para Arezo mostrar seu potencial completo no Grêmio.

— Essa sequencia dará confiança e só vai confirmar o bom jogador que ele é. Jogar um jogo sabendo que na próximo partida o titular retorna, é frustrante. A torcida gosta do atleta. É um jogador goleador e tem tudo para manter o nível elevado do ataque do Grêmio — aposta.

Ao todo, em 2025, Arezo disputou 10 partidas. O uruguaio marcou três gols e deu uma assistência. Números que ele espera melhorar a partir deste sábado, às 18h30min, quando entrar em campo contra o Atlético-MG na Arena.