Polícia prende 24 suspeitos em ofensiva contra grupo especializado em drogas sintéticas 

A Polícia Civil cumpriu 83 mandados em seis cidades gaúchas nesta quinta-feira (27). A medida faz parte da Operação Special-K, contra um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas sintéticas na Região Metropolitana.

Das ordens judiciais, 34 são de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. Há ainda mandado para sequestro de seis veículos, supostamente comprados com dinheiro do tráfico de drogas.

Os policiais prenderam 24 suspeitos em três regiões do Estado: Porto Alegre (Metropolitana), São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom (Vale do Sinos), Capela de Santana e Montenegro (Vale do Caí).

Os detidos, que não tiveram os nomes divulgados, são vinculados a uma facção que atua no Vale do Sinos.

Segundo a delegada Ana Flávia Leite, da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (4ª DIN), do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc), a ação combate a chamada Special-K ou droga do amor, vendida pelos traficantes em festas na Região Metropolitana.

— Essas drogas sintéticas têm sido um problema crescente porque são produzidas com uso de produtos lícitos que circulam livremente no mercado. Essa "droga do amor" é feita a partir de um anestésico. Elas têm um alto poder de dano à saúde e causam dependência — comentou Ana Flávia.

Os agentes apreenderam três armas, munições, R$ 6 mil, seis carros, 15 quilos de maconha, quantidades de cetamina (um anestésico) e anabolizantes, além de celulares e documentos, que, segundo a delegada, serão utilizados para a continuidade da investigação.

A investigação

Um dos principais alvos da ação desta quinta-feira foi um homem de 37 anos apontado como uma das lideranças da facção, já detido no sistema penitenciário pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Também foram focos da operação pessoas suspeitas de armazenar, transportar e entregar drogas sintéticas para a quadrilha.

— Objetivamos o desmantelamento de um braço de uma das principais organizações criminosas atuantes no Vale dos Sinos. Com isso, esperamos enfraquecer o tráfico no Rio Grande do Sul — assinala a delegada Ana Flávia sobre a operação, que foi deflagrada dentro do escopo de uma ação nacional do Ministério da Justiça que combate o tráfico de drogas no país.

Mensagens revelaram esquema

A investigação sobre o grupo criminoso começou em setembro, depois de pistas indicarem à polícia que um homem e a companheira seriam responsáveis pelo tráfico de drogas sintéticas em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Depois de monitorar a ação do casal, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência em que eles moram, em São Leopoldo. Na ocasião, um celular foi apreendido.

Mensagens presentes no telefone apontaram para a existência do grupo criminoso alvo da ação policial. Em conversas, a investigação apurou que 34 pessoas fabricam, armazenam, fracionam, vendem e entregam entorpecentes, sobretudo sintéticos.