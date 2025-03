“Atirei o Théo da ponte agora”: pai enviou áudios a familiares do menino momentos após o crime em São Gabriel

Tiago Ricardo Felber, 39 anos, enviou áudios pelo WhatsApp assumindo ter jogado o filho de uma ponte em São Gabriel, na Fronteira Oeste, na tarde de terça-feira (25). Um dos materiais foi obtido por Zero Hora e confirmado com a família da mãe do menino, Théo Ricardo Ferreira Felber, cinco anos .

O corpo do menino está no Posto Médico Legal em Santa Maria, no centro do Estado, e a expectativa é de que seja liberado durante a tarde desta quarta-feira (26). O velório deve ocorrer em Nova Hartz, no Vale do Sinos, onde ele morava com a mãe.