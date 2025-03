Paramilitares do Sudão admitem ter abandonado a capital

O chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Daglo, reconheceu neste domingo (30) que suas tropas deixaram Cartum, a capital sudanesa, agora nas mãos do exército.

"Confirmo que de fato deixamos Cartum, mas (...) retornaremos com maior determinação", disse o general Daglo em um discurso às suas tropas transmitido nas redes sociais.

"Todos aqueles que pensam que há negociações ou acordos em andamento com esse movimento maligno estão enganados", acrescentou, referindo-se ao exército, com o qual as FAR estão em guerra desde abril de 2023.

O Sudão, um país empobrecido do leste da África, está atolado em uma guerra entre dois generais rivais há quase dois anos, que deixou dezenas de milhares de mortos, mais de 12 milhões de deslocados e uma terrível crise humanitária, de acordo com a ONU.

Após um ano e meio acumulando derrotas, o Exército do general Abdel Fattah al-Burhan começou a recuperar terreno no final de 2024 pelo centro do país em direção a Cartum.

Pouco depois do início da guerra, em abril de 2023, a capital caiu nas mãos das FAR.