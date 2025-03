Brasil x Argentina: onde assistir, horário e escalações pela final da Copa América de Futsal Feminino

Além da taça, a Copa América deste ano vale vaga na primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal , que será disputada em outubro de 2025. Por ter garantido, no mínimo, a segunda posição, o Brasil garantiu uma das três vagas ao mundial.

Como chega o Brasil

O técnico Wilson Sabóia tem intercalado as titulares no decorrer da competição, o que faz com que o Brasil não tenha um time titular. A decisão se deve em função da qualidade técnica das atletas do elenco.