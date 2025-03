Escola onde estudava menino que morreu após ser jogado de ponte pelo pai faz homenagem: "Você foi um amigo”

“Você foi um amigo”, “Vá morar com papai do céu ”, “Descanse em paz”. Esses foram alguns dos recados exibidos em cartazes na entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Imigrante, em Nova Hartz, no Vale do Sinos, na manhã desta quarta-feira (26).

Ali estudava Théo Ricardo Ferreira Felber, cinco anos, que morreu em São Gabriel, na Fronteira Oeste, na terça-feira (25). O corpo dele foi encontrado sobre as pedras do leito do Rio Vacacaí após ter sido arremessado de uma ponte.

O pai de Théo, Tiago Ricardo Felber, 39 anos, se apresentou à Brigada Militar (BM) e foi conduzido até a Delegacia de Polícia. O homem foi preso em flagrante por homicídio doloso e conduzido ao sistema prisional.

Além dos cartazes, a comunidade escolar organizou homenagem após o recreio da manhã, com um balão branco — que levava o nome do menino — sendo solto após uma fala da direção da escola.

— Ontem (terça-feira) o céu ganhou um anjinho — disse, entre lágrimas, Aline de Oliveira, diretora da escola.

Théo morava com a mãe no bairro Canto Kirsch, em Nova Hartz, e frequentava a escola havia pouco mais de um mês.

— Ele era quietinho, sempre no cantinho dele, e estava começando a fazer amizades, se soltando. Adorava brincar com os colegas na pracinha. Era um menino muito querido, que será lembrado por todos — disse Daieli Maciel Blume, 37, professora do menino.

Alunos e direção compareceram à homenagem vestidos de branco. A ideia é realizar uma homenagem similar para os estudantes no turno da tarde.

Investigação

A Polícia Civil solicitou que seja realizada perícia na casa onde o menino e o pai passaram a noite anterior ao dia do assassinato de Théo. O pedido foi feito pelo delegado Daniel Severo, responsável pelo caso.

O objetivo, segundo o delegado, é buscar possíveis vestígios da tentativa de homicídio na véspera da morte, confessada pelo pai à polícia.

A mãe do menino prestou depoimento por cerca de duas horas nesta manhã. Outras pessoas ainda serão ouvidas.

O corpo de Théo segue no Posto Médico Legal em Santa Maria para exames de necropsia. A expectativa de liberação é para a tarde desta quarta.

O menino morava com a mãe em Nova Hartz, mas estava sob cuidados do pai em São Gabriel. Para a polícia, o homem afirmou que cometeu o crime para se vingar da ex-companheira.

Câmeras de segurança

Imagens de câmeras da região mostram pai e filho circulando pela cidade às 9h41min de terça-feira. O menino aparece sentado dentro de uma caixa plástica – daquelas utilizadas em supermercado –, sendo levado pelo homem em direção à ponte.

Próximo das 12h, o homem jogou o filho da ponte com a intenção de que ele morresse afogado. Mas por conta da estiagem, o nível do rio está baixo e a criança acabou caindo sobre pedras no leito.